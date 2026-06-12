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Путин заявил, что страны НАТО наращивают усилия против России - РИА Новости, 12.06.2026
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17:11 12.06.2026 (обновлено: 18:31 12.06.2026)
Путин заявил, что страны НАТО наращивают усилия против России

Путин: НАТО наращивает усилия, чтобы вести враждебные действия против России

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры НАТО
Офицеры НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ладимир Путин заявил, что все страны НАТО наращивают усилия для враждебных действий против России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все страны НАТО наращивают усилия для враждебных действий против России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все страны НАТО без исключения, все абсолютно наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России. Именно они (страны НАТО - ред.) начали войну", - сказал он на встрече с участниками спецоперации.
Глава государства отметил, что сейчас Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.
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