Путин поручил исключить излишнее администрирование при разработке техники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил о поручении исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники для СВО народным ОПК.
- Министерство обороны подхватило инициативу, чтобы не было избыточного сверхадминистрирования и все ценное получило поддержку и финансирование.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники для СВО народным ОПК, и это происходит.
"Я старался сделать так - министерство обороны это подхватило - чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценное, получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит", - сказал он на встрече с участниками спецоперации.