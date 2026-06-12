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Путин поручил исключить излишнее администрирование при разработке техники - РИА Новости, 12.06.2026
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Путин поручил исключить излишнее администрирование при разработке техники

Путин поручил исключить излишнее администрирование разработок народным ОПК

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин сообщил о поручении исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники для СВО народным ОПК.
  • Министерство обороны подхватило инициативу, чтобы не было избыточного сверхадминистрирования и все ценное получило поддержку и финансирование.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники для СВО народным ОПК, и это происходит.
"Я старался сделать так - министерство обороны это подхватило - чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценное, получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит", - сказал он на встрече с участниками спецоперации.
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