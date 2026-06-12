Путин поручил исключить излишнее администрирование при разработке техники

"Я старался сделать так - министерство обороны это подхватило - чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценное, получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит", - сказал он на встрече с участниками спецоперации.