Нужно, чтобы система противодействия БПЛА была на шаг впереди, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему противодействия БПЛА, которая бы гибко реагировала на изменения параметров дронов противника и была бы на шаг впереди.
- Глава государства подчеркнул, что Министерство и промышленность работают над созданием такой системы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. России нужно наладить систему противодействия БПЛА, которая бы гибко реагировала на изменения параметров дронов противника и была бы на шаг впереди, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками спецоперации.
"Противник постоянно меняет параметры. Нам нужно наладить такую систему, чтобы она гибко реагировала на то, что применяется противником, и была бы на шаг впереди. Министерство работает, но и вся промышленность старается это сделать. Будем и дальше работать, безусловно", - сказал Путин в ходе встречи.