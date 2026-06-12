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Нужно, чтобы система противодействия БПЛА была на шаг впереди, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:09 12.06.2026 (обновлено: 17:16 12.06.2026)
Нужно, чтобы система противодействия БПЛА была на шаг впереди, заявил Путин

Путин: нужно, чтобы система противодействия БПЛА была на шаг впереди

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему противодействия БПЛА, которая бы гибко реагировала на изменения параметров дронов противника и была бы на шаг впереди.
  • Глава государства подчеркнул, что Министерство и промышленность работают над созданием такой системы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. России нужно наладить систему противодействия БПЛА, которая бы гибко реагировала на изменения параметров дронов противника и была бы на шаг впереди, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками спецоперации.
"Противник постоянно меняет параметры. Нам нужно наладить такую систему, чтобы она гибко реагировала на то, что применяется противником, и была бы на шаг впереди. Министерство работает, но и вся промышленность старается это сделать. Будем и дальше работать, безусловно", - сказал Путин в ходе встречи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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