Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО развязали войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 12.06.2026 (обновлено: 18:25 12.06.2026)
Страны НАТО развязали войну против России, заявил Путин

Путин: страны НАТО развязали войну против РФ, все началось с переворота в Киеве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России.
  • По его словам, война началась с госпереворота на Украине.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны НАТО развязали войну против России, она началась с госпереворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России. Именно они (страны НАТО - ред.) начали войну. Это именно они развязали войну. Я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать: не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.
Затем, как отметил Путин, страны НАТО развязали войну на Донбассе - "с помощью авиации наносили удары по Донецку".
"Это же война! Подтащили артиллерию, систему залпового огня, начали боевые действия на юго-востоке Украины", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин: Россия каждый день берет под контроль исторические территории на СВО
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаРеспублика КрымВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала