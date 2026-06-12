Страны НАТО развязали войну против России, заявил Путин

"Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России. Именно они (страны НАТО - ред.) начали войну. Это именно они развязали войну. Я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать: не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.