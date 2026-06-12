Путин: принятие решений по средствам противодействия БПЛА разбюрократили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти России упростили и ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта.
- Изменения в принятии решений были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с военнослужащими, участниками СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти России разбюрократили, упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Мы упростили решение вопросов подобного рода и прохождение решения этих вопросов (для разработки средств противодействия БПЛА для фронта - ред.) в порядке, который был введен еще, так скажем, в мирное время. Максимально ускоряем принятие всех решений", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.
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