Вооруженная борьба приобретает высокотехнологичный характер, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная борьба приобретает высокотехнологичный характер.
- Заявление было сделано в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вооруженная борьба сейчас приобретает высокотехнологичный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сейчас как раз об этом и говорим, о высокотехнологичном характере ведения вооруженной борьбы. Именно это и происходит у нас на глазах", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.
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