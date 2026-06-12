Путин призвал создавать эффективное вооружение в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что создаваемое в России вооружение должно быть эффективным.
- По словам Путина, важно, чтобы оружие сохраняло жизни и здоровье бойцов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Создаваемое в РФ вооружение должно быть эффективным, важно, чтобы оно сохраняло жизни и здоровье бойцов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень много появилось предприятий, лабораторий. Важно, чтобы они не просто деньги получали, и не просто чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие, которое помогало бы вам решать боевые задачи, сохраняло бы ваши жизни и здоровье", - сказал Путин о создаваемом в РФ вооружении в ходе встречи с участниками СВО в День России.