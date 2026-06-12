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Путин призвал создавать эффективное вооружение в России - РИА Новости, 12.06.2026
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17:07 12.06.2026 (обновлено: 17:20 12.06.2026)
Путин призвал создавать эффективное вооружение в России

Путин: создаваемое в России вооружение должно быть эффективным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что создаваемое в России вооружение должно быть эффективным.
  • По словам Путина, важно, чтобы оружие сохраняло жизни и здоровье бойцов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Создаваемое в РФ вооружение должно быть эффективным, важно, чтобы оно сохраняло жизни и здоровье бойцов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень много появилось предприятий, лабораторий. Важно, чтобы они не просто деньги получали, и не просто чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие, которое помогало бы вам решать боевые задачи, сохраняло бы ваши жизни и здоровье", - сказал Путин о создаваемом в РФ вооружении в ходе встречи с участниками СВО в День России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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