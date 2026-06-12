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Путин рассказал о сохранении тяжелораненых на СВО в повседневной жизни - РИА Новости, 12.06.2026
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17:06 12.06.2026 (обновлено: 18:43 12.06.2026)
Путин рассказал о сохранении тяжелораненых на СВО в повседневной жизни

Путин рассказал о сохранении тяжелораненых бойцов СВО в повседневной жизни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин рассказал о реализации ряда направлений работы для тяжелораненых бойцов СВО.
  • Цель реализуемых направлений — не допустить выпадения бойцов, особенно тяжелораненых, из социальной, общественной и производственной жизни.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Целый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжелораненые на СВО бойцы не выпадали из повседневной жизни, рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле. Говоря о деятельности фонда "Защитники Отечества", он отметил, что в России реализуется комплекс мер по поддержке участников СВО.
"Реабилитация, необходимость решения задач, связанных с тем, чтобы ребята, особенно те, которые получили тяжелые ранения, не выпадали из социальной, общественной, производственной жизни - здесь тоже целый ряд направлений реализуется. Это и спорт, и общественная деятельность и так далее", - сказал Путин на встрече с участниками спецоперации.
Кроме того, в действующие нормативные акты было внесено положение, разрешающее служить в войсках после ранения, добавил глава государства.
"Это все решено", - подчеркнул Путин.
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