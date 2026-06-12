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Частные лаборатории занялись средствами противодействия БПЛА, отметил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:05 12.06.2026 (обновлено: 19:29 12.06.2026)
Частные лаборатории занялись средствами противодействия БПЛА, отметил Путин

Путин отметил, что частные лаборатории занялись средствами противодействия БПЛА

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России много частных лабораторий и структур, которые занялись разработкой средств противодействия БПЛА.
  • Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность эффективности разрабатываемого оружия.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России много частных лабораторий и структур, которые сейчас занялись разработкой средств противодействия БПЛА.
"Очень много появилось предприятий, лабораторий (занявшихся разработкой средств противодействия БПЛА - ред.). Важно, чтобы они не просто деньги получали и не просто, чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие", - сказал российский лидер на встрече с участниками СВО.
Путин добавил, что эти коммерческие лаборатории получают средства напрямую от Минобороны. Власти постарались максимально упростить и ускорить внедрение и поставку в войска средств противодействия БПЛА, подчеркнул глава государства.
"Работа идет широким фронтом со всеми", - заявил Путин.
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