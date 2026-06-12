Частные лаборатории занялись средствами противодействия БПЛА, отметил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России много частных лабораторий и структур, которые занялись разработкой средств противодействия БПЛА.
- Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность эффективности разрабатываемого оружия.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России много частных лабораторий и структур, которые сейчас занялись разработкой средств противодействия БПЛА.
"Очень много появилось предприятий, лабораторий (занявшихся разработкой средств противодействия БПЛА - ред.). Важно, чтобы они не просто деньги получали и не просто, чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие", - сказал российский лидер на встрече с участниками СВО.
Путин добавил, что эти коммерческие лаборатории получают средства напрямую от Минобороны. Власти постарались максимально упростить и ускорить внедрение и поставку в войска средств противодействия БПЛА, подчеркнул глава государства.
"Работа идет широким фронтом со всеми", - заявил Путин.