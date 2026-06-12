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Противник в зоне СВО полагается на "стену дронов", заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:03 12.06.2026 (обновлено: 17:17 12.06.2026)
Противник в зоне СВО полагается на "стену дронов", заявил Путин

Путин: противник в зоне СВО полагается на "стену дронов", они "как мухи висят"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема «стены дронов» в зоне спецоперации понятна.
  • По словам Путина, противник рассчитывает на «стену дронов», и когда эта опасность преодолевается, стрелковый бой со стороны противника становится ослабленным.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Противник в зоне спецоперации полагается на "стену дронов", они там "как мухи висят", эта проблема понятна, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
"Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете. Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что, когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелковый бой, он носит такой же характер со стороны противника более или менее ослабленный, потому что они рассчитывают, насколько я понимаю, на эту стену дронов", - сказал глава государства в ходе встречи.
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