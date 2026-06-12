Противник в зоне СВО полагается на "стену дронов", заявил Путин

"Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете. Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что, когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелковый бой, он носит такой же характер со стороны противника более или менее ослабленный, потому что они рассчитывают, насколько я понимаю, на эту стену дронов", - сказал глава государства в ходе встречи.