Путин назвал задачу Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что задача Минобороны — выбрать наилучшее оборудование для противодействия БПЛА.
- Глава государства говорил об этом на встрече с участниками СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача Минобороны - выбрать наилучшее оборудование для противодействия БПЛА, заявил президент России Владимир Путин.
"Задача Минобороны - выбрать наилучшее и как можно быстрее дать вам для применения", - сказал глава государства на встрече с участниками СВО, упоминая оборудование для противодействия БПЛА.