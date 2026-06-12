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Путин заявил о недостаточной помощи ветеранам СВО при трудоустройстве - РИА Новости, 12.06.2026
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16:57 12.06.2026 (обновлено: 18:23 12.06.2026)
Путин заявил о недостаточной помощи ветеранам СВО при трудоустройстве

Путин заявил, что ветеранам СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что при трудоустройстве ветеранов спецоперации недостаточно предлагать работу только в военкоматах.
  • Президент отметил, что в системе Минобороны есть много других направлений для трудоустройства ветеранов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. При трудоустройстве ветеранов спецоперации недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны есть много других направлений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
«
"Недостаточно только предлагать службу, скажем, в военкоматах… В Министерстве обороны много направлений", - сказал Путин.
Он отметил, что многие бойцы хотят работать в военкоматах, но нельзя ограничиваться только этим.
Он отметил, что многие бойцы хотят работать в военкоматах, но нельзя ограничиваться только этим.
"Здесь (в Минобороны - ред.) очень много возможностей для военнослужащих, очень много возможностей для людей, которые даже утратили определенные возможности по здоровью, тем не менее, активно работают и чувствовать продолжают свою востребованность. В этом отношении я прошу Министерство обороны дальше продолжать думать по самым различным направлениям... Здесь неограниченное поле для деятельности", - добавил президент.
Он подчеркнул, что фонд "Защитники Отечества" также будет продолжать заниматься этими вопросами. Кроме того, продолжает работу программа "Время героев".
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