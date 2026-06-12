Путин заявил о недостаточной помощи ветеранам СВО при трудоустройстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что при трудоустройстве ветеранов спецоперации недостаточно предлагать работу только в военкоматах.

Президент отметил, что в системе Минобороны есть много других направлений для трудоустройства ветеранов.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. При трудоустройстве ветеранов спецоперации недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны есть много других направлений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

« "Недостаточно только предлагать службу, скажем, в военкоматах… В Министерстве обороны много направлений", - сказал Путин

Он отметил, что многие бойцы хотят работать в военкоматах, но нельзя ограничиваться только этим.

Он отметил, что многие бойцы хотят работать в военкоматах, но нельзя ограничиваться только этим.

"Здесь (в Минобороны - ред.) очень много возможностей для военнослужащих, очень много возможностей для людей, которые даже утратили определенные возможности по здоровью, тем не менее, активно работают и чувствовать продолжают свою востребованность. В этом отношении я прошу Министерство обороны дальше продолжать думать по самым различным направлениям... Здесь неограниченное поле для деятельности", - добавил президент.