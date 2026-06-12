Россия активно работает над производством FPV-дронов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия активно работает над производством FPV-дронов.
- Также ведется активная работа над созданием беспилотников с искусственным интеллектом.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идет по этим направлениям, ну очень", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими, участниками спецоперации.