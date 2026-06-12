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Россия активно работает над производством FPV-дронов, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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16:56 12.06.2026 (обновлено: 17:39 12.06.2026)
Россия активно работает над производством FPV-дронов, заявил Путин

Путин: Россия активно работает над производством FPV-дронов и дронов с ИИ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия активно работает над производством FPV-дронов.
  • Также ведется активная работа над созданием беспилотников с искусственным интеллектом.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идет по этим направлениям, ну очень", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими, участниками спецоперации.
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