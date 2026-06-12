Путин встретится с руководством Минобороны и Генштаба в пятницу

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня встретится с руководством Минобороны и Генштаба.

"У меня сейчас министр здесь, у меня через пару часов придет начальник Генерального штаба - с ним тоже поговорю отдельно", - сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.