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Путин встретится с руководством Минобороны и Генштаба в пятницу - РИА Новости, 12.06.2026
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16:55 12.06.2026 (обновлено: 17:14 12.06.2026)
Путин встретится с руководством Минобороны и Генштаба в пятницу

Путин встретится с руководством Минобороны и Генштаба 12 июня

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил, что встретится с руководством Минобороны и Генштаба.
  • На встрече будет обсуждаться, в том числе, выполнение просьб бойцов спецоперации.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня встретится с руководством Минобороны и Генштаба.
"У меня сейчас министр здесь, у меня через пару часов придет начальник Генерального штаба - с ним тоже поговорю отдельно", - сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.
Путин добавил, что обсудит с ведомствами в том числе просьбы бойцов спецоперации и то, как их слышат и выполняют.
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