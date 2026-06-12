Фонд "Защитники Отечества" работает активно, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фонд «Защитники Отечества» активно привлекает к работе членов семей участников специальной военной операции.
- Работа фонда охватывает все регионы Российской Федерации.
РИА Новости / Динамика дня. Фонд "Защитники Отечества" МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" работает активно, привлекает к работе членов семей участников спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
"Фонд ("Защитники Отечества" - ред.) заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации", - сказал российский лидер в ходе встречи с участниками СВО.