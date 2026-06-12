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Фонд "Защитники Отечества" работает активно, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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16:51 12.06.2026 (обновлено: 17:02 12.06.2026)
Фонд "Защитники Отечества" работает активно, заявил Путин

Путин: "Защитники Отечества" работают активно, привлекая семьи участников СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд «Защитники Отечества» активно привлекает к работе членов семей участников специальной военной операции.
  • Работа фонда охватывает все регионы Российской Федерации.
РИА Новости / Динамика дня. Фонд "Защитники Отечества" МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" работает активно, привлекает к работе членов семей участников спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
"Фонд ("Защитники Отечества" - ред.) заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации", - сказал российский лидер в ходе встречи с участниками СВО.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Матушкин: задача фонда "Защитники Отечества" - быть рядом с ветеранами СВО
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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