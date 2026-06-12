Власти будут совершенствовать систему обучения ветеранов СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО.
- Президент Путин заявил, что будет создаваться возможность для получения среднего специального и высшего специального гражданского образования ветеранами СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО, заявил президент России Владимир Путин.
"И дальше мы будем совершенствовать эту систему. То есть, если кто-то хочет повысить свое образование, получить и среднее специальное, и высшее специальное гражданское образование - все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, вот такие как вы, ваши товарищи, имели такую возможность", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками СВО.