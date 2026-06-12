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Путин оценил развитие Министерства обороны - РИА Новости, 12.06.2026
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16:49 12.06.2026 (обновлено: 17:01 12.06.2026)
Путин оценил развитие Министерства обороны

Путин: Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ становится высокотехнологичным ведомством.
  • Заявление было сделано на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны РФ становится высокотехнологичным ведомством, заявил президент России Владимир Путин.
"В министерстве обороны много направлений сегодня, и эта тенденция имеет специфику к нарастанию. А именно, министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством", - сказал Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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