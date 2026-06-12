Путин оценил развитие Министерства обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ становится высокотехнологичным ведомством.
- Заявление было сделано на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны РФ становится высокотехнологичным ведомством, заявил президент России Владимир Путин.
"В министерстве обороны много направлений сегодня, и эта тенденция имеет специфику к нарастанию. А именно, министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством", - сказал Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками специальной военной операции.