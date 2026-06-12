Российская спутниковая группировка не уступает Starlink, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не уступает Starlink и может в чем-то превосходить эти спутники.
- Владимир Путин встретился с участниками СВО в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходит эти спутники, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО.
"Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит", - сказал Путин в ходе встречи.