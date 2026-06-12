Путин считает важным для каждого человека, как он жил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что каждый человек когда-то заканчивает свой жизненный путь.
- По его словам, важно то, как человек прожил свою жизнь.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Каждый человек когда-то заканчивает свой жизненный путь, важно, как он прожил свою жизнь, заявил президент России Владимир Путин.
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"Каждый человек когда-то заканчивает свой жизненный путь. Это естественный процесс. Важно, как человек прожил эту жизнь", - сказал российский лидер на встрече с участниками спецоперации.
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