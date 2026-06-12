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Путин: Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военных - РИА Новости, 12.06.2026
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16:43 12.06.2026 (обновлено: 17:31 12.06.2026)
Путин: Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военных

Путин заявил, что Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих.
  • Владимир Путин отметил, что внимание уделяется различным аспектам снаряжения, включая связь и обмундирование.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам (военнослужащим - ред.) приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, генштаб знает, Андрей Рэмович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно, за то время, которое он министром является", - сказал Путин.
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Владимир ПутинРоссияАндрей Белоусов
 
 
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