Путин: Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих.
- Владимир Путин отметил, что внимание уделяется различным аспектам снаряжения, включая связь и обмундирование.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам (военнослужащим - ред.) приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, генштаб знает, Андрей Рэмович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно, за то время, которое он министром является", - сказал Путин.