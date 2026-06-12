Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о производстве тяжелых дронов в России - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 12.06.2026 (обновлено: 17:03 12.06.2026)
Путин рассказал о производстве тяжелых дронов в России

Путин рассказал о производстве тяжелых дронов со спутниковым управлением в РФ

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил, что идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением.
  • Первые спутники, способные решать подобные задачи, появились в космосе в 2023 году, и работа в этом направлении продолжилась в 2024–2025 годах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.
"Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, возможно ли в России производить тяжелые дроны, которые управляются по спутниковому каналу.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин назвал задачу Минобороны
Вчера, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала