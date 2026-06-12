Путин рассказал о производстве тяжелых дронов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин сообщил, что идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением.
- Первые спутники, способные решать подобные задачи, появились в космосе в 2023 году, и работа в этом направлении продолжилась в 2024–2025 годах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.
"Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, возможно ли в России производить тяжелые дроны, которые управляются по спутниковому каналу.
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