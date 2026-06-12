Власти будут работать над увековечиванием имен героев России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что власти России будут работать над увековечиванием имен героев России.
- По словам Путина, примеры героев важны для укрепления страны и духовной силы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти РФ будут работать над увековечиванием имен героев России, это хорошие примеры для укрепления страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Это очень хорошие примеры, которые нужны для укрепления страны, для укрепления внутреннего состояния, духовной силы нашей и сегодня, и на будущее. И увековечивание таких имен, безусловно, является очень важной задачей. Так и будем делать", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации.