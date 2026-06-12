Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку.
- По словам президента Владимира Путина, работа идет хорошим темпом и с хорошим качеством.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, работа идет хорошим темпом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО.
"Мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством", - сказал президент.
Он отметил, что этим направлением занимается частная структура, и она работает успешно.
"Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете. Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе", - добавил Путин.