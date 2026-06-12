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Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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16:41 12.06.2026 (обновлено: 18:53 12.06.2026)
Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, заявил Путин

Путин: РФ наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, идет хорошо

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку.
  • По словам президента Владимира Путина, работа идет хорошим темпом и с хорошим качеством.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, работа идет хорошим темпом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО.
"Мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством", - сказал президент.
Он отметил, что этим направлением занимается частная структура, и она работает успешно.
"Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете. Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе", - добавил Путин.
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