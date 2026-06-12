Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, заявил Путин

"Мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством", - сказал президент.