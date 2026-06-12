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Нужно увековечивать память погибших героев, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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16:39 12.06.2026 (обновлено: 16:59 12.06.2026)
Нужно увековечивать память погибших героев, заявил Путин

Путин: нужно увековечивать память погибших героев

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что увековечивать память погибших героев необходимо для нынешнего и будущих поколений.
  • Он предложил называть именами героев улицы и школы, в которых они учились.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Увековечивать память погибших героев нужно для нынешнего и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин.
"И улицы надо называть их именами, и школы, где они учились, и так далее. Здесь есть, над чем подумать. И в общем и целом это уже не для них нужно, это нужно для нас, живущих сегодня, и для будущих поколений", - сказал российский лидер в ходе встречи с участниками специальной военной операции.
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