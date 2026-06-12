Нужно увековечивать память погибших героев, заявил Путин

"И улицы надо называть их именами, и школы, где они учились, и так далее. Здесь есть, над чем подумать. И в общем и целом это уже не для них нужно, это нужно для нас, живущих сегодня, и для будущих поколений", - сказал российский лидер в ходе встречи с участниками специальной военной операции.