Нужно увековечивать память погибших героев, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что увековечивать память погибших героев необходимо для нынешнего и будущих поколений.
- Он предложил называть именами героев улицы и школы, в которых они учились.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Увековечивать память погибших героев нужно для нынешнего и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин.
"И улицы надо называть их именами, и школы, где они учились, и так далее. Здесь есть, над чем подумать. И в общем и целом это уже не для них нужно, это нужно для нас, живущих сегодня, и для будущих поколений", - сказал российский лидер в ходе встречи с участниками специальной военной операции.