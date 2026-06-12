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Путин попросил участников СВО передать слова благодарности бойцам на фронте - РИА Новости, 12.06.2026
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16:38 12.06.2026 (обновлено: 16:47 12.06.2026)
Путин попросил участников СВО передать слова благодарности бойцам на фронте

Путин на встрече с участниками СВО передал благодарность их товарищам на фронте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с участниками СВО.
  • Президент поблагодарил их и попросил передать слова благодарности товарищам на фронте.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО попросил их передать слова благодарности своим товарищам на фронте.
«
"Я просто хотел вас увидеть, сказать спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами воюют", - сказал глава государства.
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