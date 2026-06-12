Путин попросил участников СВО передать слова благодарности бойцам на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с участниками СВО.
- Президент поблагодарил их и попросил передать слова благодарности товарищам на фронте.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО попросил их передать слова благодарности своим товарищам на фронте.
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"Я просто хотел вас увидеть, сказать спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами воюют", - сказал глава государства.
Путин в День России встретился с участниками СВО
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