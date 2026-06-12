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Бойцы СВО без преувеличения герои, они не жалеют своих жизней, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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16:38 12.06.2026 (обновлено: 16:52 12.06.2026)
Бойцы СВО без преувеличения герои, они не жалеют своих жизней, заявил Путин

Путин: бойцы СВО без преувеличения герои, они не жалеют своих жизней

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО героями, которые не жалеют своих жизней.
  • Глава государства встретился с участниками СВО в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бойцы СВО без преувеличения герои, они не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО.
"Что касается вашего предложения, то мне думается не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально без всякого преувеличения героев, как вы, и как Очир-Горяев, и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин: нужно заниматься увековечиванием имен наших бойцов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Власти будут работать над увековечиванием имен героев России, заявил Путин
Вчера, 16:41
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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