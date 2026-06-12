Бойцы СВО без преувеличения герои, они не жалеют своих жизней, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО героями, которые не жалеют своих жизней.
- Глава государства встретился с участниками СВО в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бойцы СВО без преувеличения герои, они не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО.
"Что касается вашего предложения, то мне думается не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально без всякого преувеличения героев, как вы, и как Очир-Горяев, и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию", - сказал Путин в ходе встречи.