Путин на встрече с участниками СВО пожал руку каждому из них

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции в Кремле.
- Путин пожал руку каждому участнику СВО, присутствующему на встрече.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руку каждому участнику специальной военной операции, присутствующему на встрече с главой государства в Кремле.
Глава государства в День России проводит встречу с участниками СВО.
В начале мероприятия российский лидер прошел по помещению и остановился напротив каждого военнослужащего, чтобы пожать руку.
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