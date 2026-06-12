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Путин на встрече с участниками СВО пожал руку каждому из них - РИА Новости, 12.06.2026
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16:35 12.06.2026

Путин на встрече с участниками СВО пожал руку каждому из них

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции в Кремле.
  • Путин пожал руку каждому участнику СВО, присутствующему на встрече.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руку каждому участнику специальной военной операции, присутствующему на встрече с главой государства в Кремле.
Глава государства в День России проводит встречу с участниками СВО.
В начале мероприятия российский лидер прошел по помещению и остановился напротив каждого военнослужащего, чтобы пожать руку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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