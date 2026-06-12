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Все виды ВС России стараются помочь штурмовикам, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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16:34 12.06.2026 (обновлено: 17:50 12.06.2026)
Все виды ВС России стараются помочь штурмовикам, заявил Путин

Путин: все военные стараются, чтобы потери среди штурмовиков были минимальными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам.
  • По словам Путина, военные разных специальностей выражают общую мысль о том, что их действия направлены на минимизацию потерь среди штурмовых подразделений.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам и потери среди них были минимальными, заявил президент России Владимир Путин.
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"И вот я, когда встречаюсь, допустим, с летчиками или моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных - ну, вы и сами, наверное, сами знаете, слышите - всегда у них звучит… одна и та же мысль: "Мы делаем вот это, это, это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными", - сказал Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в День России.
Как отметил президент, это значит, что все виды войск стараются работать на штурмовиков.
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Вчера, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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