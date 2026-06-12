Все виды ВС России стараются помочь штурмовикам, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам.
- По словам Путина, военные разных специальностей выражают общую мысль о том, что их действия направлены на минимизацию потерь среди штурмовых подразделений.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам и потери среди них были минимальными, заявил президент России Владимир Путин.
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"И вот я, когда встречаюсь, допустим, с летчиками или моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных - ну, вы и сами, наверное, сами знаете, слышите - всегда у них звучит… одна и та же мысль: "Мы делаем вот это, это, это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными", - сказал Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в День России.
Как отметил президент, это значит, что все виды войск стараются работать на штурмовиков.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26