Путин попросил участников СВО высказать пожелания для решения боевых задач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания.
- Пожелания должны касаться того, что можно сделать дополнительно для надежного и эффективного решения боевых задач с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
Глава государства в День России провел встречу с участниками специальной военной операции.
"Хотел бы вас послушать, послушать ваши оценки происходящих событий, ваши пожелания о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы задача решалась надежно, эффективно, с минимальным ущербом для нас и с максимальным эффектом", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации.
Он попросил бойцов безо всякого стеснения, в дружеском рабочем режиме ставить любые вопросы, которые назрели и требуют решения.