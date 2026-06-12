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Путин попросил участников СВО высказать пожелания для решения боевых задач - РИА Новости, 12.06.2026
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16:33 12.06.2026 (обновлено: 18:35 12.06.2026)
Путин попросил участников СВО высказать пожелания для решения боевых задач

Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания для решения боевых задач

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания.
  • Пожелания должны касаться того, что можно сделать дополнительно для надежного и эффективного решения боевых задач с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
Глава государства в День России провел встречу с участниками специальной военной операции.
"Хотел бы вас послушать, послушать ваши оценки происходящих событий, ваши пожелания о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы задача решалась надежно, эффективно, с минимальным ущербом для нас и с максимальным эффектом", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации.
Он попросил бойцов безо всякого стеснения, в дружеском рабочем режиме ставить любые вопросы, которые назрели и требуют решения.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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