Путин сообщил, что хочет узнать мнение тех, кто решает задачи "на земле"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции.
- Владимир Путин выразил желание узнать мнение людей, которые непосредственно участвуют в решении важнейших для страны задач.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в Кремле сообщил, что хочет узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для страны задачи.
"Мне интересно узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.