Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что хочет узнать мнение тех, кто решает задачи "на земле" - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 12.06.2026 (обновлено: 16:39 12.06.2026)
Путин сообщил, что хочет узнать мнение тех, кто решает задачи "на земле"

Путин сообщил, что хочет узнать мнение людей, которые решают задачи "на земле"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции.
  • Владимир Путин выразил желание узнать мнение людей, которые непосредственно участвуют в решении важнейших для страны задач.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в Кремле сообщил, что хочет узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для страны задачи.
"Мне интересно узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин отметил важную роль штурмовых подразделений
Вчера, 16:30
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала