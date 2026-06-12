Путин отметил важную роль штурмовых подразделений

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи", - сказал глава государства в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.