Путин отметил важную роль штурмовых подразделений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта.
- По словам президента, именно пехота и штурмовики фиксируют решение боевой задачи.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи", - сказал глава государства в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.