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Путин сообщил, что находится в контакте с командующими войск в зоне СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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16:28 12.06.2026 (обновлено: 17:49 12.06.2026)

Путин сообщил, что находится в контакте с командующими войск в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин старается регулярно общаться и встречаться с представителями разных родов войск Вооруженных сил России.
  • Путин отметил, что находится в постоянном контакте как с рядовыми бойцами, так и с начальниками высокого уровня и командующими группировок.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне спецоперации.
Глава государства в День России проводит встречу с участниками СВО.
"Я стараюсь регулярно встречаться, общаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня, и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок, мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений", - сказал российский лидер.
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