Путин сообщил, что находится в контакте с командующими войск в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин старается регулярно общаться и встречаться с представителями разных родов войск Вооруженных сил России.
- Путин отметил, что находится в постоянном контакте как с рядовыми бойцами, так и с начальниками высокого уровня и командующими группировок.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне спецоперации.
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"Я стараюсь регулярно встречаться, общаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня, и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок, мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений", - сказал российский лидер.