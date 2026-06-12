Путин сообщил, что находится в контакте с командующими войск в зоне СВО

"Я стараюсь регулярно встречаться, общаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня, и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок, мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений", - сказал российский лидер.