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Путин и Герои Труда поговорили о своих рабочих разрядах - РИА Новости, 12.06.2026
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15:33 12.06.2026 (обновлено: 16:36 12.06.2026)
Путин и Герои Труда поговорили о своих рабочих разрядах

Путин поговорил с Героями Труда и рассказал, что имеет четвертый разряд плотника

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с Героями Труда РФ и лауреатами Государственных премий. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с Героями Труда РФ и лауреатами Государственных премий. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин фотографируется с Героями Труда РФ и лауреатами Государственных премий. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.
  • Во время общения с Героями Труда Путин рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.
  • Директор завода «Фиолент» Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик, и пошутил о необходимости повышения своего разряда после слов Путина.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с Героями Труда о рабочих разрядах и рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.
Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии президент пообщался с ними за бокалом шампанского.
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Во время общения токарь "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда РФ, заверил Путина: "Рабочий класс с вами, Владимир Владимирович".
"Это самое главное. Интеллигенция - это так, как в советское время говорили - прокладка", - пошутил президент.
В свою очередь, директор завода "Фиолент" Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик.
"А у меня четвертый разряд плотника", - рассказал Путин.
"Да вы что, у меня третий, надо работать над собой", - ответил директор завода.
Также Путина поблагодарил гендиректор сельскохозяйственного предприятия "Донское" из Волгоградской области Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда.
"Крестьяне всегда были надежной опорой государства российского, во все времена", - сказал Колесниченко.
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РоссияВолгоградская областьВладимир Путин
 
 
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