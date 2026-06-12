Путин и Герои Труда поговорили о своих рабочих разрядах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.
- Во время общения с Героями Труда Путин рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.
- Директор завода «Фиолент» Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик, и пошутил о необходимости повышения своего разряда после слов Путина.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с Героями Труда о рабочих разрядах и рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.
Во время общения токарь "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда РФ, заверил Путина: "Рабочий класс с вами, Владимир Владимирович".
"Это самое главное. Интеллигенция - это так, как в советское время говорили - прокладка", - пошутил президент.
В свою очередь, директор завода "Фиолент" Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик.
"А у меня четвертый разряд плотника", - рассказал Путин.
"Да вы что, у меня третий, надо работать над собой", - ответил директор завода.
Также Путина поблагодарил гендиректор сельскохозяйственного предприятия "Донское" из Волгоградской области Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда.
"Крестьяне всегда были надежной опорой государства российского, во все времена", - сказал Колесниченко.