Президент РФ Владимир Путин фотографируется с Героями Труда РФ и лауреатами Государственных премий. 12 июня 2026

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с Героями Труда РФ и лауреатами Государственных премий. 12 июня 2026

Путин и Герои Труда поговорили о своих рабочих разрядах

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

Во время общения с Героями Труда Путин рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.

Директор завода «Фиолент» Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик, и пошутил о необходимости повышения своего разряда после слов Путина.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с Героями Труда о рабочих разрядах и рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.

Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии президент пообщался с ними за бокалом шампанского.

Во время общения токарь "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда РФ, заверил Путина: "Рабочий класс с вами, Владимир Владимирович".

"Это самое главное. Интеллигенция - это так, как в советское время говорили - прокладка", - пошутил президент.

В свою очередь, директор завода "Фиолент" Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик.

"А у меня четвертый разряд плотника", - рассказал Путин.

"Да вы что, у меня третий, надо работать над собой", - ответил директор завода.

Также Путина поблагодарил гендиректор сельскохозяйственного предприятия "Донское" из Волгоградской области Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда.