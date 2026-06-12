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Грань между рабочим классом и интеллигенцией стирается, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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15:25 12.06.2026 (обновлено: 15:46 12.06.2026)
Грань между рабочим классом и интеллигенцией стирается, заявил Путин

Путин: грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда стирается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда стирается.
  • Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях в День России.
  • Токарь предприятия «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, поблагодарил президента и пожелал ему здоровья, удачи и долгих лет жизни.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда сейчас стирается, все становится высокотехнологичным и требует больших знаний и навыков, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в областях науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии российский лидер пообщался с ними за бокалом шампанского. Во время общения токарь предприятия "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, поблагодарил главу государства от рабочего класса и пожелал ему здоровья, удачи и долгих лет жизни.
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"У нас, знаете, стерлась грань, по-моему, стирается во всяком случае между рабочим классом и интеллигенцией, потому что все становится высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших", - сказал Путин.
В свою очередь, Свиридов отметил, что без станков тоже не обойтись.
"Это правда", - согласился президент.
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