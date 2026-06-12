Грань между рабочим классом и интеллигенцией стирается, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заявил, что грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда стирается.

Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях в День России.

Токарь предприятия «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, поблагодарил президента и пожелал ему здоровья, удачи и долгих лет жизни.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда сейчас стирается, все становится высокотехнологичным и требует больших знаний и навыков, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в областях науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии российский лидер пообщался с ними за бокалом шампанского. Во время общения токарь предприятия "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, поблагодарил главу государства от рабочего класса и пожелал ему здоровья, удачи и долгих лет жизни.

"У нас, знаете, стерлась грань, по-моему, стирается во всяком случае между рабочим классом и интеллигенцией, потому что все становится высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших", - сказал Путин.

В свою очередь, Свиридов отметил, что без станков тоже не обойтись.