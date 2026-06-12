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Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах России - РИА Новости, 12.06.2026
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15:21 12.06.2026
Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах России

Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах и в честь России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин в День России вручил медали "Герой Труда" и государственные премии в Георгиевском зале Кремля.
  • Глава государства поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей "Герой Труда" и государственных премий поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России.
Глава государства в пятницу, в День России, в Кремле вручил медали "Герой Труда" и государственные премии. После церемонии президент пообщался с участниками в неформальной обстановке.
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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"Еще раз поздравляю вас всех с государственными наградами", - сказал Путин.
Он также поблагодарил награжденных за их работу.
"В интересах и в честь России", - отметил президент.
Церемония награждения прошла в Георгиевском зале Кремля. Президент вручил золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" и государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 год.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Донское Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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