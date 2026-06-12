Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах России

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин в День России вручил медали "Герой Труда" и государственные премии в Георгиевском зале Кремля.

Глава государства поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей "Герой Труда" и государственных премий поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России.

Глава государства в пятницу, в День России , в Кремле вручил медали "Герой Труда" и государственные премии. После церемонии президент пообщался с участниками в неформальной обстановке.

"Еще раз поздравляю вас всех с государственными наградами", - сказал Путин

Он также поблагодарил награжденных за их работу.

"В интересах и в честь России", - отметил президент.