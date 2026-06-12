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Путин поблагодарил Москалькову за десять лет работы на посту омбудсмена - РИА Новости, 12.06.2026
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15:08 12.06.2026
Путин поблагодарил Москалькову за десять лет работы на посту омбудсмена

Путинпоблагодарил Москалькову за 10 лет работы на посту омбудсмена

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за десять лет работы на посту уполномоченного по правам человека в России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле поблагодарил Татьяну Москалькову за десять лет работы на посту уполномоченного по правам человека в России.
Путин в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди награжденных была и Москалькова.
Во время общения после церемонии она поблагодарила президента за десять лет совместной работы.
"Спасибо вам за эту работу и за эти десять лет", - ответил Путин.
Москалькова занимала пост омбудсмена с 2016 по 2026 год.
Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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