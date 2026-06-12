Путин поблагодарил Москалькову за десять лет работы на посту омбудсмена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за десять лет работы на посту уполномоченного по правам человека в России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле поблагодарил Татьяну Москалькову за десять лет работы на посту уполномоченного по правам человека в России.
Путин в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди награжденных была и Москалькова.
Во время общения после церемонии она поблагодарила президента за десять лет совместной работы.
"Спасибо вам за эту работу и за эти десять лет", - ответил Путин.
Москалькова занимала пост омбудсмена с 2016 по 2026 год.