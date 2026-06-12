Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения

Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения

Путин поблагодарил Москалькову за десять лет работы на посту омбудсмена

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за десять лет работы на посту уполномоченного по правам человека в России.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле поблагодарил Татьяну Москалькову за десять лет работы на посту уполномоченного по правам человека в России.

Путин в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди награжденных была и Москалькова

Во время общения после церемонии она поблагодарила президента за десять лет совместной работы.

"Спасибо вам за эту работу и за эти десять лет", - ответил Путин.