Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман направили поздравительную телеграмму Владимиру Путину с Днем России..
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Король и наследный принц Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Салман направили поздравительные телеграммы российскому лидеру Владимиру Путину с Днем России, передает саудовское госагентство SPA.
"Король выразил самые искренние поздравления и теплые пожелания здоровья и счастья лично российскому президенту, а также прогресса и процветания правительству страны и дружественному российскому народу", - говорится в сообщении агентства.
Послание с аналогичным содержанием направил российскому лидеру и наследный принц королевства.