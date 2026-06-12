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Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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15:01 12.06.2026 (обновлено: 15:10 12.06.2026)

Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман направили поздравительную телеграмму Владимиру Путину с Днем России..
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Король и наследный принц Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Салман направили поздравительные телеграммы российскому лидеру Владимиру Путину с Днем России, передает саудовское госагентство SPA.
"Король выразил самые искренние поздравления и теплые пожелания здоровья и счастья лично российскому президенту, а также прогресса и процветания правительству страны и дружественному российскому народу", - говорится в сообщении агентства.
Послание с аналогичным содержанием направил российскому лидеру и наследный принц королевства.
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