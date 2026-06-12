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Путин отметил незаурядность лауреатов госпремий и Героев Труда - РИА Новости, 12.06.2026
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14:48 12.06.2026 (обновлено: 15:46 12.06.2026)
Путин отметил незаурядность лауреатов госпремий и Героев Труда

Путин отметил незаурядность и силу лауреатов госпремий и Героев Труда

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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"Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становятся смыслом всей вашей жизни", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он отметил вклад врачей-нейрохирургов Николая Коновалова, Владимира Крылова и Дмитрия Усачева в современную школу отечественной нейрохирургии, востребованность опыта клинической больницы святителя Алексия по уходу за тяжелобольными и роль одного из госпиталей, организованных медучреждением, в преодолении гуманитарной катастрофы разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Главврач больницы Алексей Заров - подвижник, преданный своему делу, подчеркнул Путин.
Глава государства рассказал о труде ученых Олега Жданеева, Игоря Ковшова и Елены Корса-Вавиловой, под руководством которых был создан первый в России комплекс для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта.
Путин указал также на роль Александра Баталина, под началом которого симферопольский завод "Фиолент" выпускает востребованную продукцию гражданского и двойного назначения, для гособоронзаказа, начальника лаборатории Института химического машиностроения Леонида Бобе в создании надежных систем жизнеобеспечения пилотируемых космических аппаратов, которые используют на Международной космической станции.
Машинист "Уралкалия" Владимир Данилов, гендиректор сельхозпредприятия "Донское" Александр Колесниченко, гендиректор "Мотостроя-11" Николай Руссу и токарь "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов тоже получили высокую награду Героя Труда из рук президента. Он выделил значимый опыт награжденных, вклад в развитие предприятий и сфер, в которых они трудятся, и участие в воспитании новых поколений достойных работников.
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