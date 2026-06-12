Путин отметил незаурядность лауреатов госпремий и Героев Труда

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда.

Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

"Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становятся смыслом всей вашей жизни", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.

Он отметил вклад врачей-нейрохирургов Николая Коновалова, Владимира Крылова и Дмитрия Усачева в современную школу отечественной нейрохирургии, востребованность опыта клинической больницы святителя Алексия по уходу за тяжелобольными и роль одного из госпиталей, организованных медучреждением, в преодолении гуманитарной катастрофы разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области . Главврач больницы Алексей Заров - подвижник, преданный своему делу, подчеркнул Путин.

Глава государства рассказал о труде ученых Олега Жданеева, Игоря Ковшова и Елены Корса-Вавиловой, под руководством которых был создан первый в России комплекс для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта.

Путин указал также на роль Александра Баталина, под началом которого симферопольский завод "Фиолент" выпускает востребованную продукцию гражданского и двойного назначения, для гособоронзаказа, начальника лаборатории Института химического машиностроения Леонида Бобе в создании надежных систем жизнеобеспечения пилотируемых космических аппаратов, которые используют на Международной космической станции.