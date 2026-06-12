Путин отметил незаурядность лауреатов госпремий и Героев Труда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда.
"Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становятся смыслом всей вашей жизни", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он отметил вклад врачей-нейрохирургов Николая Коновалова, Владимира Крылова и Дмитрия Усачева в современную школу отечественной нейрохирургии, востребованность опыта клинической больницы святителя Алексия по уходу за тяжелобольными и роль одного из госпиталей, организованных медучреждением, в преодолении гуманитарной катастрофы разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Главврач больницы Алексей Заров - подвижник, преданный своему делу, подчеркнул Путин.
Глава государства рассказал о труде ученых Олега Жданеева, Игоря Ковшова и Елены Корса-Вавиловой, под руководством которых был создан первый в России комплекс для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта.
Путин указал также на роль Александра Баталина, под началом которого симферопольский завод "Фиолент" выпускает востребованную продукцию гражданского и двойного назначения, для гособоронзаказа, начальника лаборатории Института химического машиностроения Леонида Бобе в создании надежных систем жизнеобеспечения пилотируемых космических аппаратов, которые используют на Международной космической станции.
Машинист "Уралкалия" Владимир Данилов, гендиректор сельхозпредприятия "Донское" Александр Колесниченко, гендиректор "Мотостроя-11" Николай Руссу и токарь "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов тоже получили высокую награду Героя Труда из рук президента. Он выделил значимый опыт награжденных, вклад в развитие предприятий и сфер, в которых они трудятся, и участие в воспитании новых поколений достойных работников.