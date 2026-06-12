Путин неформально пообщался с Героями Труда и лауреатами госпремий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год в Большом Кремлевском дворце.
- После награждения президент пообщался с ними за бокалом шампанского.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год пообщался с ними за бокалом шампанского в Кремле.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.
Президент традиционно поднял бокал шампанского вместе с награжденными, а также пообщался с ними.
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