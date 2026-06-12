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Путин отметил вклад востоковеда Васильева во взаимопонимание между народами - РИА Новости, 12.06.2026
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14:18 12.06.2026
Путин отметил вклад востоковеда Васильева во взаимопонимание между народами

Путин отметил вклад Васильева в укрепление взаимопонимания между народами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2025 года
Президент РФ Владимир Путин и почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2025 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил вклад востоковеда Алексея Васильева в укрепление взаимопонимания между народами.
  • Торжественная церемония награждения проходила в Большом Кремлевском дворце в День России.
  • Путин подчеркнул, что книги и статьи Васильева важны для укрепления взаимопонимания между народами.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад востоковеда Алексея Васильева в укрепление взаимопонимания между народами.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.
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"Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны прежде всего для укрепления взаимопонимания между народами", - сказал Путин в ходе церемонии.
Он добавил, что Васильев является крупнейшим востоковедом и африканистом, который в своих фундаментальных, обобщающих трудах соединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным анализом, отразил суть сложных, многогранных процессов, происходящих в странах Ближнего и Среднего Востока.
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