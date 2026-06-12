Путин пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин в День России пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить.
- Глава государства вручил государственные премии за 2025 год и медали "Герой труда РФ" в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить.
Глава государства в пятницу вручил государственные премии за 2025 год и медали "Герой труда РФ" в Большом Кремлевском дворце.
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"Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой цели", - сказал Путин.
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