Путин назвал помощь молодежи найти себя задачей общества и государства

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

"Одна из награжденных сказала, что всю жизнь занималась любимым делом и никогда не думала, что за это еще и награждают. Вот в этом весь фокус", - отметил президент.