Путин назвал помощь молодежи найти себя задачей общества и государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин назвал задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске себя и своего дела, которым они бы занимались с удовольствием.
- В День России президент традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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"Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях. И задача общества, государства – помочь им найти себя таким образом, чтобы и они, каждый из них, мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием, человек добивался бы выдающихся успехов. Таких, как наши сегодняшние награжденные, наши сегодняшние лауреаты", - сказал Путин в ходе церемонии.
Он упомянул фразу, прозвучавшую в благодарственном слове одной из участниц церемонии.
"Одна из награжденных сказала, что всю жизнь занималась любимым делом и никогда не думала, что за это еще и награждают. Вот в этом весь фокус", - отметил президент.
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