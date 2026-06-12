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Путин вручил Москальковой госпремию за правозащитную деятельность - РИА Новости, 12.06.2026
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13:46 12.06.2026 (обновлено: 13:52 12.06.2026)
Путин вручил Москальковой госпремию за правозащитную деятельность

Путин вручил Москальковой госпремию в области правозащитной деятельности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручил Татьяне Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности.
  • Татьяна Москалькова на посту омбудсмена помогала военнослужащим Вооруженных сил РФ и их семьям, а также гражданским, пострадавшим в ходе боевых действий, и способствовала возвращению 3 761 военного в Россию.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил экс-уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
Москалькова на посту омбудсмена с начала СВО в том числе занималась помощью военнослужащим Вооруженных сил РФ и членам их семей, а также гражданским, пострадавшим в ходе боевых действий. Она помогла получить и сообщить родственникам информацию о судьбе 9 083 военнослужащих, в ходе обменов в Россию был возвращен 3 761 военный, помогала в воссоединении семей.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
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