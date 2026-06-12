Путин вручил Москальковой госпремию за правозащитную деятельность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вручил Татьяне Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности.
- Татьяна Москалькова на посту омбудсмена помогала военнослужащим Вооруженных сил РФ и их семьям, а также гражданским, пострадавшим в ходе боевых действий, и способствовала возвращению 3 761 военного в Россию.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил экс-уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
Москалькова на посту омбудсмена с начала СВО в том числе занималась помощью военнослужащим Вооруженных сил РФ и членам их семей, а также гражданским, пострадавшим в ходе боевых действий. Она помогла получить и сообщить родственникам информацию о судьбе 9 083 военнослужащих, в ходе обменов в Россию был возвращен 3 761 военный, помогала в воссоединении семей.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года.