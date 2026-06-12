Путин вручил госпремию ректору МГУ Садовничему

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вручил ректору МГУ Виктору Садовничему государственную премию.
- Государственная премия вручена за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил ректору МГУ Виктору Садовничему государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства вручает госпремии в День России в Кремле.
Садовничий получил премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Он возглавляет ведущий университет страны с 1992 года.
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