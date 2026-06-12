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Путин вручил госпремию ректору МГУ Садовничему - РИА Новости, 12.06.2026
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13:44 12.06.2026 (обновлено: 14:10 12.06.2026)
Путин вручил госпремию ректору МГУ Садовничему

Путин вручил госпремию ректору МГУ Виктору Садовничему

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время награждения. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время награждения. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручил ректору МГУ Виктору Садовничему государственную премию.
  • Государственная премия вручена за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил ректору МГУ Виктору Садовничему государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства вручает госпремии в День России в Кремле.
Садовничий получил премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Он возглавляет ведущий университет страны с 1992 года.
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