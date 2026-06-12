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Путин отметил успешность работы Москальковой - РИА Новости, 12.06.2026
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13:29 12.06.2026 (обновлено: 13:54 12.06.2026)
Путин отметил успешность работы Москальковой

Путин отметил работу Москальковой по обеспечению конституционных гарантий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил успешность работы экс-омбудсмена Татьяны Москальковой по обеспечению соблюдения конституционных гарантий россиян.
  • Глава государства отметил, что с начала специальной военной операции приоритетом работы Москальковой стала поддержка военнослужащих, их семей и мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успешность работы экс-омбудсмена Татьяны Москальковой по обеспечению соблюдения конституционных гарантий граждан РФ.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
"С самого начала специальной военной операции ее приоритетом стала поддержка военнослужащих, их семей, а также мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий. Она работала и успешно работала для соблюдения конституционных гарантий граждан России", - сказал Путин в ходе церемонии.
Глава государства отметил, что с самого начала СВО приоритетом в работе Москальковой стала поддержка военнослужащих, их семей и мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год.
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