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Работы конструктора Сердюкова повысили эффективность армии, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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13:22 12.06.2026 (обновлено: 13:34 12.06.2026)
Работы конструктора Сердюкова повысили эффективность армии, заявил Путин

Путин: работы конструктора-оружейника Сердюкова повысили эффективность армии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков, удостоенный звания Героя Труда РФ. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков, удостоенный звания Героя Труда РФ. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков, удостоенный звания Героя Труда РФ. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что работы конструктора-оружейника Петра Сердюкова позволили повысить эффективность армии и спецподразделений.
  • Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий проходит в Большом Кремлевском дворце.
  • Петр Сердюков, начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, награжден медалью «Героя Труда РФ».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работы конструктора-оружейника Петра Сердюкова позволили повысить эффективность армии и спецподразделений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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Начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков награжден медалью "Героя Труда РФ".
"Легендарный конструктор-оружейник Петр Иванович Сердюков. За свою долгую профессиональную жизнь он создал целый ряд уникальных образцов стрелкового оружия и специальных технических средств, которые позволили повысить эффективность армии и спецподразделений", - сказал Путин в ходе церемонии.
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