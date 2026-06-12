Работы конструктора Сердюкова повысили эффективность армии, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что работы конструктора-оружейника Петра Сердюкова позволили повысить эффективность армии и спецподразделений.
- Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий проходит в Большом Кремлевском дворце.
- Петр Сердюков, начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, награжден медалью «Героя Труда РФ».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работы конструктора-оружейника Петра Сердюкова позволили повысить эффективность армии и спецподразделений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
Начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков награжден медалью "Героя Труда РФ".
"Легендарный конструктор-оружейник Петр Иванович Сердюков. За свою долгую профессиональную жизнь он создал целый ряд уникальных образцов стрелкового оружия и специальных технических средств, которые позволили повысить эффективность армии и спецподразделений", - сказал Путин в ходе церемонии.
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