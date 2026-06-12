Путин отметил талант Марины Нееловой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил талант и способность к перевоплощениям народной артистки России Марины Нееловой.
- В День России Путин традиционно вручает государственные награды, в том числе Героям Труда и лауреатам государственных премий в различных областях, церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил талант народной артистки России Марины Нееловой и её способность к перевоплощениям, которые покорили сердца зрителей.
“Талант Марины Вячеславовны Неёловой, её яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино, её роли становились настоящим событием, а её мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества”, - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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