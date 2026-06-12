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Путин отметил талант Марины Нееловой - РИА Новости, 12.06.2026
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Культура
 
13:17 12.06.2026 (обновлено: 13:36 12.06.2026)
Путин отметил талант Марины Нееловой

Путин отметил талант Марины Нееловой и ее способность к перевоплощениям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАртистка московского театра "Современник" Марина Неелова, удостоенная звания Героя Труда, выступает на церемонии награждения. 12 июня 2026
Артистка московского театра Современник Марина Неелова, удостоенная звания Героя Труда, выступает на церемонии награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Артистка московского театра "Современник" Марина Неелова, удостоенная звания Героя Труда, выступает на церемонии награждения. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил талант и способность к перевоплощениям народной артистки России Марины Нееловой.
  • В День России Путин традиционно вручает государственные награды, в том числе Героям Труда и лауреатам государственных премий в различных областях, церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил талант народной артистки России Марины Нееловой и её способность к перевоплощениям, которые покорили сердца зрителей.
“Талант Марины Вячеславовны Неёловой, её яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино, её роли становились настоящим событием, а её мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества”, - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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