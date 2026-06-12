Путин оценил творчество Кончаловского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что в творчестве режиссера Андрея Кончаловского отражена неразрывность прошлого, настоящего и будущего.
- Путин отметил, что Кончаловский через образы отечественной классики и размышления о современности открывает миру ценности культуры России.
- Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий, торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в творчестве режиссера театра и кино Андрея Кончаловского отражена неразрывность прошлого, настоящего и будущего.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
"Неразрывность прошлого, настоящего и будущего отражена в творчестве блестящего режиссера и сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского", - сказал Путин в ходе вручения госпремий.
Президент РФ отметил, что Кончаловский через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна открывает миру ценности культуры России, ее характер, память и духовную силу.
"Вдохновляет нас быть верными своим истокам", - подчеркнул он.
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