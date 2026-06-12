Путин оценил творчество Кончаловского

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в творчестве режиссера театра и кино Андрея Кончаловского отражена неразрывность прошлого, настоящего и будущего.

Президент РФ отметил, что Кончаловский через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна открывает миру ценности культуры России, ее характер, память и духовную силу.