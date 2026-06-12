Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России.
- Путин традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях, церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России.
"Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства - это одно единое целое", - сказал Путин.
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