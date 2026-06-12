Путин рассказал, в чем заключается сила российского государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что сила российского государства заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.
- В День России Путин награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях, отмечая их вклад в историю и культуру страны.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сила российского государства заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре, заявил президент России Владимир Путин.
"Творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства российского и гордость за его достижения, понимания того, что сила Отечества - в преемственности традиций и уважения к своему наследию и великой культуре", - отметил глава государства на церемонии.
Путин назвал главные ценности россиян
Вчера, 13:06