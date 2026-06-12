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Путин рассказал, в чем заключается сила российского государства - РИА Новости, 12.06.2026
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13:13 12.06.2026 (обновлено: 14:08 12.06.2026)
Путин рассказал, в чем заключается сила российского государства

Путин: сила российского государства заключается в преемственности традиций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что сила российского государства заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.
  • В День России Путин награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях, отмечая их вклад в историю и культуру страны.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сила российского государства заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
"Творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства российского и гордость за его достижения, понимания того, что сила Отечества - в преемственности традиций и уважения к своему наследию и великой культуре", - отметил глава государства на церемонии.
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